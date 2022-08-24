Супруга Нэнси Пелоси осудили за ДТП в нетрезвом виде

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - Пол - осужден за вождение в нетрезвом виде, повлекшее автомобильную аварию с травмами.

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - Пол - осужден за вождение в нетрезвом виде, повлекшее автомобильную аварию с травмами.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Суд округа Напа в штате Калифорния постановил, что Пол Пелоси должен выплатить 4,9 тыс. долларов компенсации пострадавшему и 1 723 долларов судебных издержек. Также муж Нэнси Пелоси был приговорен к пяти дням ареста, однако он не будет помещен под стражу - суд зачел ему два дня, которые он провел под стражей ранее, и списал еще два дня за хорошее поведение, а оставшиеся сутки ареста заменил общественными работами. Помимо этого Полу Пелоси установлен испытательный срок на три года.

Так, 82-летний Пол Пелоси был задержан за езду в нетрезвом виде 28 мая, его отпустили под залог в размере 5 тыс. долларов. Телекомпания CNN отметила, что сама спикер Палаты представителей не имеет отношения к инциденту.