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Супруга Нэнси Пелоси осудили за ДТП в нетрезвом виде

Супруга Нэнси Пелоси осудили за ДТП в нетрезвом виде Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - Пол - осужден за вождение в нетрезвом виде, повлекшее автомобильную аварию с травмами.
Другие страны
24 августа 2022 г. 06:18
Супруга Нэнси Пелоси осудили за ДТП в нетрезвом виде

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - Пол - осужден за вождение в нетрезвом виде, повлекшее автомобильную аварию с травмами.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Суд округа Напа в штате Калифорния постановил, что Пол Пелоси должен выплатить 4,9 тыс. долларов компенсации пострадавшему и 1 723 долларов судебных издержек. Также муж Нэнси Пелоси был приговорен к пяти дням ареста, однако он не будет помещен под стражу - суд зачел ему два дня, которые он провел под стражей ранее, и списал еще два дня за хорошее поведение, а оставшиеся сутки ареста заменил общественными работами. Помимо этого Полу Пелоси установлен испытательный срок на три года.

Так, 82-летний Пол Пелоси был задержан за езду в нетрезвом виде 28 мая, его отпустили под залог в размере 5 тыс. долларов. Телекомпания CNN отметила, что сама спикер Палаты представителей не имеет отношения к инциденту.

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