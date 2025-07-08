Супруга Эмманюэля Макрона вновь унизила его

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.

Как передает Report, кадры прибытия президентского самолета на военную базу "Нортхолт" показал телеканал France 24.

На видео Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, однако первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень.

Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон.

Ранее отношения Макрона и его супруги привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги.