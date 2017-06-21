Супруг королевы Великобритании госпитализирован

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй 96-летний герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила пресс-служба Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский накануне вечером был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в качестве меры предосторожности, для лечения инфекции, вызванной уже имевшимся заболеванием", — говорится в сообщении.

"Принц Филипп пребывает в хорошем настроении и разочарован тем, что пропустит официальное открытие парламента и скачки в Аскоте. Принц Уэльский будет сопровождать королеву на официальное открытие парламента", — отмечается в сообщении Букингемского дворца.