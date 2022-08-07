Супермаркеты Рио-де-Жанейро начали пускать домашних животных

Первый продуктовый магазин в бразильском Рио-де-Жанейро в субботу начал пускать посетителей с домашними животными.

Первый продуктовый магазин в бразильском Рио-де-Жанейро в субботу начал пускать посетителей с домашними животными.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это после того, как днем ранее мэр Эдуарду Паэс утвердил соответствующие критерии муниципальной программы популяризации культуры pet-friendly (расширения доступа питомцев в общественные учреждения).

"Данное решение принято со всей осторожностью, нет никакой опасности с точки зрения санитарии. Мы очень рады сделать так, чтобы в супермаркетах Рио-де-Жанейро можно было бы делать покупки в сопровождении питомцев", - заявил на презентации градоначальник.

Глава местного управления здравоохранения Родригу Праду пояснил, что для реализации таких нововведений супермаркетам в первую очередь будет необходимо усилить контроль чистоты и увеличить число сотрудников клининговой службы. Владельцы животных же должны будут по требованию сотрудников магазинов предоставлять документы с подтверждением своевременной вакцинации питомцев от бешенства и обработки от паразитов, а также использовать поводок и, в зависимости от породы и размера собаки, намордник. Кошек можно будет приносить в магазин исключительно в сумках-переносках.