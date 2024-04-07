Сунак заявил о поддержке Британией права Израиля на самооборону

Великобритания продолжает поддерживать право Израиля на самооборону, но шокирована кровопролитием в секторе Газа.

Великобритания продолжает поддерживать право Израиля на самооборону, но шокирована кровопролитием в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, подчеркнув, что конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должен прекратиться.

"После шести месяцев войны в Газе ситуация для мирных жителей продолжает становиться все хуже. Голод, отчаяние и число погибших ужасают своими масштабами, - говорится в заявлении Сунака, опубликованном его канцелярией. - Мы по-прежнему поддерживаем право Израиля защищать себя от угрозы со стороны террористов ХАМАС и обеспечивать свою безопасность. Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и в ужасе от убийства отважных британских героев из гуманитарной организации World Central Kitchen, которые доставляли еду тем, кто в ней нуждался. Этот ужасный конфликт должен закончиться".

Сунак призвал к немедленному освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и открытию маршрутов для доставки гуманитарной помощи в анклав. По его словам, быстрее всего этого поможет добиться немедленное объявление гуманитарной паузы.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.