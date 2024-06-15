Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину.
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По его мнению, принятое на саммите Группы семи (G7) в Италии решение об использовании прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".
"Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия", - сказал он.
В отношении применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер выразился уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".