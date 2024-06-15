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Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину

Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину.
Другие страны
15 июня 2024 г. 06:22
Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО в Украину.

Как передает Report, своей точкой зрения британский премьер поделился в интервью газете La Repubblica.

По его мнению, принятое на саммите Группы семи (G7) в Италии решение об использовании прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".

"Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия", - сказал он.

В отношении применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер выразился уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".

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Версия на азербайджанском языке Sunak: NATO qoşunlarını Ukraynaya göndərmək barədə düşünmürəm

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