Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины

Западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины.
Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью телеканалу Sky News в рамках саммита G7 в Хиросиме.
"России необходимо знать, что мы и другие страны остаемся непоколебимыми в нашей решимости поддерживать Украину. Страны Запада намерены оказывать помощь Киеву не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе", - отметил он.
Сунак считает, что Россия должна "заплатить цену" за боевые действия в Украине.
Отметим, что Великобритания расширила санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний в ряде сфер.