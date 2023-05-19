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Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины

Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины Западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины.
Другие страны
19 мая 2023 г. 11:49
Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины

Западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины.

Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью телеканалу Sky News в рамках саммита G7 в Хиросиме.

"России необходимо знать, что мы и другие страны остаемся непоколебимыми в нашей решимости поддерживать Украину. Страны Запада намерены оказывать помощь Киеву не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Сунак считает, что Россия должна "заплатить цену" за боевые действия в Украине.

Отметим, что Великобритания расширила санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний в ряде сфер.

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Версия на азербайджанском языке Sunak: “Qərb ölkələri Ukraynanı dəstəkləməklə bağlı mövqeyindən geri çəkilməyəcək”
Версия на английском языке Sunak: Western countries not going away from their stance on supporting Ukraine

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