Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины

Западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины.

Западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины.

Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью телеканалу Sky News в рамках саммита G7 в Хиросиме.

"России необходимо знать, что мы и другие страны остаемся непоколебимыми в нашей решимости поддерживать Украину. Страны Запада намерены оказывать помощь Киеву не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Сунак считает, что Россия должна "заплатить цену" за боевые действия в Украине.

Отметим, что Великобритания расширила санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний в ряде сфер.