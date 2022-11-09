Сунак: Великобритания предоставит ВСУ зимнее обмундирование

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о важной поставке зимнего обмундирования для Вооруженных сил Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о важной поставке зимнего обмундирования для Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении. Я рад, что переданное Великобританией обмундирование обеспечит теплом украинских военнослужащих зимой", - приводятся слова премьера.

Ожидается, что Великобритания отправит более 25 тыс. комплектов одежды для экстремально холодной погоды. Также комплекты идут в дополнение к более чем 7 тыс. комплектов зимней одежды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс".

В среду Сунак встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны поднимут вопросы, связанные с войной на территории Украины и будущей поддержки Киева.

"НАТО является краеугольным камнем нашей безопасности и безопасности наших союзников. Я решительно настроен относительно того, чтобы Великобритания стала важной составляющей НАТО на протяжении последующих поколений. Но для того, чтобы противостоять будущим вызовам, мы должны развиваться как Альянс, чтобы отвечать и опережать угрозы со стороны наших противников", - добавил Сунак.