Сунак спустился в метро для продажи поминальных маков на помощь ветеранам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром спустился на станцию лондонского метро "Вестминстер", где он продавал поминальные маки в рамках благотворительной акции Королевского британского легиона.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром спустился на станцию лондонского метро "Вестминстер", где он продавал поминальные маки в рамках благотворительной акции Королевского британского легиона.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что премьер держал поднос с символом мака, успевая перекидываться фразами с удивленными прохожими. Один мак из рук Сунака оценивался в 5 фунтов.

В Королевском британском легионе, который помогает военным ветеранам, подчеркнули, что "благодарны премьер-министру за то, что он щедро выделил время" поучаствовать акции в утренний час пик.

"Пассажиры были удивлены, но явно взволнованы, получая свой мак от премьер-министра, и мы не можем отблагодарить его в достаточной степени за поддержку нашей попытки собрать 1 млн фунтов стерлингов за день", - сказал директор акции Саймон О'Лири.

Впервые символ красного мака был использован Американским легионом для памяти американских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Сейчас его используют в ряде стран как символ жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.