О нас

Сунак спустился в метро для продажи поминальных маков на помощь ветеранам

Сунак спустился в метро для продажи поминальных маков на помощь ветеранам Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром спустился на станцию лондонского метро "Вестминстер", где он продавал поминальные маки в рамках благотворительной акции Королевского британского легиона.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 15:35
Сунак спустился в метро для продажи поминальных маков на помощь ветеранам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром спустился на станцию лондонского метро "Вестминстер", где он продавал поминальные маки в рамках благотворительной акции Королевского британского легиона.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что премьер держал поднос с символом мака, успевая перекидываться фразами с удивленными прохожими. Один мак из рук Сунака оценивался в 5 фунтов.

В Королевском британском легионе, который помогает военным ветеранам, подчеркнули, что "благодарны премьер-министру за то, что он щедро выделил время" поучаствовать акции в утренний час пик.

"Пассажиры были удивлены, но явно взволнованы, получая свой мак от премьер-министра, и мы не можем отблагодарить его в достаточной степени за поддержку нашей попытки собрать 1 млн фунтов стерлингов за день", - сказал директор акции Саймон О'Лири.

Впервые символ красного мака был использован Американским легионом для памяти американских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Сейчас его используют в ряде стран как символ жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi