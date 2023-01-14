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Сунак сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2

Сунак сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2 Великобритания намерена поставить Украине танки Сhallenger 2.
Другие страны
14 января 2023 г. 15:42
Сунак сообщил Зеленскому о намерении поставить Украине танки Challenger 2

Великобритания намерена поставить Украине танки Сhallenger 2.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак президенту Украину Владимиру Зеленскому.

В канцелярии британского премьера также сообщили о том, что Киев получит и дополнительные артиллерийские системы.

Между тем, Зеленский в соцсетях сообщил о телефонном разговоре с Сунаком.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - написал Зеленский.

Британские СМИ сообщают, что Сунак распорядился немедленно отправить первую партию танков для Украины.

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