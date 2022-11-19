Сунак: Следующая конференция по восстановлению Украины может пройти в Британии

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что его страна будет иметь честь принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что его страна будет иметь честь принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента Украины.

Сунак подчеркнул, что Великобритания будет помогать Украине до тех пор, пока не достигнет мира. При этом он надеется принять в 2023 году конференцию по восстановлению Украины.

"Давайте надеяться, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а совершившие военные преступления будут привлечены к ответственности", - сказал британский премьер.

Сунак отметил, что Великобритания также увеличивает военную и другую помощь Украине для преодоления зимы, в частности передает специальное зимнее оборудование для украинских военных. Кроме того, Британия выделяет Украине гуманитарную помощь на общую сумму более 16 млн фунтов стерлингов.