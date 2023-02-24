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Сунак попросит страны G7 поставить для Украины дальнобойное оружие и самолеты

Сунак попросит страны G7 поставить для Украины дальнобойное оружие и самолеты Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе саммита G7 намерен попросить коллег о поставке Украине дальнобойного оружия.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 16:42
Сунак попросит страны G7 поставить для Украины дальнобойное оружие и самолеты

Премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе саммита G7 намерен попросить коллег о поставке Украине дальнобойного оружия.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства этой страны.

Сообщается, что он повторно обратится к странам "Большой семерки" предоставить Украине самолеты.

Также на Даунинг-стрит заявили, что британский премьер "призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7".

Ранее Сунак заявил, что Великобритания предложит поставить Украине более дальнобойное вооружение. Какое именно вооружение Британия намерена поставить на Украину, не уточняется.

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