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Сунак пообещал Украине кредит от Всемирного банка на 3 млрд долларов

Сунак пообещал Украине кредит от Всемирного банка на 3 млрд долларов Власти Великобритании гарантируют Украине предоставление кредитной помощи со стороны Всемирного Банка (ВБ) на общую сумму 3 млрд долларов. Эти средства Киев получит для восстановления инфраструктуры и экономики.
Другие страны
21 июня 2023 г. 11:10
Сунак пообещал Украине кредит от Всемирного банка на 3 млрд долларов

Власти Великобритании гарантируют Украине предоставление кредитной помощи со стороны Всемирного Банка (ВБ) на общую сумму 3 млрд долларов. Эти средства Киев получит для восстановления инфраструктуры и экономики.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

Великобритания также предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 240 млн фунтов (306 млн долларов). Денежные средства будут выделены до конца текущего года на разминирование территорий, восстановление и развитие энергетической инфраструктуры.

"Великобритания гарантирует Украине кредиты Всемирного банка на сумму 3 млрд долларов в течение трех лет для укрепления ее экономической стабильности <...> Великобритания также предложит Украине в этом году помощь в размере 240 млн фунтов стерлингов на программы, включая разминирование и наборы для оказания помощи в случае стихийных бедствий, а также энергетические проекты", - заключается в материале.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на заявление британского Минфина сообщил о том, что правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на 500 млн долларов. Средства пойдут на социальные экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.

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