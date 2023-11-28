Сунак отказался от встречи с греческим премьером Мицотакисом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте греческого премьера.

В ходе встречи должны были состояться обсуждения касательно возвращения в Афины из Британского музея шедевров античного храма Парфенон.

"Я выражаю свою обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться, - отметил Мицотакис.

Греческий премьер находится в Лондоне с рабочим визитом.

Отметим, что бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841) в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию артефактов у него выкупил Британский музей, таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния. Лондон последовательно отвергает требования Афин, ссылаясь на то, что статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.