Сунак отказался от масштабных перестановок в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов масштабно обновить состав правительства в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов масштабно обновить состав правительства в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, вместо этого глава британского кабмина сменит лишь тех министров, которые уже заявили о своем стремлении уйти из политики.

В частности, речь идет о руководителе Минобороны Соединенного Королевства Бене Уоллесе, который в июле в интервью газете The Times рассказал о своем желании покинуть правительство. Согласно изданию, наиболее вероятным преемником Уоллеса является заместитель главы Минфина Джон Глен. Кроме того, из кабмина, по всей видимости, уйдет замглавы Минздрава Уилл Квинс. Планируется, что о перестановках будет объявлено до возращения депутатов к парламентской работе после каникул 4 сентября.