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Сунак объявил о создании в Великобритании четырех новых министерств

Сунак объявил о создании в Великобритании четырех новых министерств Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о реорганизации нескольких министерств и создания новых ведомств.
Другие страны
7 февраля 2023 г. 16:24
Сунак объявил о создании в Великобритании четырех новых министерств

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о реорганизации нескольких министерств и создания новых ведомств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о новых назначениях сообщается на сайте британского правительства.

Сообщается, что расформируется Министерство по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности. Вместо него создадут Министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности, его возглавит Грант Шаппс. Создано Министерство по вопросам бизнеса и торговли во главе с Кеми Баденоком.

Кроме того, британское Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта станет Министерством культуры, СМИ и спорта. Его возглавит Люси Фрейзер. Также будет создано Министерство науки, инноваций и технологий, главой которого станет Мишель Донелан.

Как утверждает Сунак, нововведения необходимы, "чтобы убедиться, что все правительство готово работать на благо британского народа".

"Изменения направлены на то, чтобы правильные навыки и команды были сосредоточены на пяти обещаниях премьер-министра: вдвое снизить инфляцию, развивать экономику, сократить госдолг, сократить списки ожидания в Национальной службе здравоохранения и остановить лодки мигрантов", - сказано в сообщении.

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