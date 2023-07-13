Сунак: Обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели

Великобритания начнет обучать украинских пилотов на своей территории уже в ближайшие недели.

Великобритания начнет обучать украинских пилотов на своей территории уже в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы возглавляем коалицию, которая должна оснастить украинские ВВС [новыми истребителями]. Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель", - сказал он.

Пилоты будут обучаться управлению современными истребителями, однако в распоряжении британских ВВС в настоящее время нет F-16, способных нести ядерное оружие.