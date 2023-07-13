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Сунак: Обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели

Сунак: Обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели Великобритания начнет обучать украинских пилотов на своей территории уже в ближайшие недели.
Другие страны
13 июля 2023 г. 15:15
Сунак: Обучение украинских пилотов в Великобритании начнется в ближайшие недели

Великобритания начнет обучать украинских пилотов на своей территории уже в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы возглавляем коалицию, которая должна оснастить украинские ВВС [новыми истребителями]. Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель", - сказал он.

Пилоты будут обучаться управлению современными истребителями, однако в распоряжении британских ВВС в настоящее время нет F-16, способных нести ядерное оружие.

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Версия на английском языке Sunak: Training of Ukrainian pilots in UK to begin in coming weeks

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