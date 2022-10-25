Сунак: Новый кабмин Великобритании сосредоточится на решении экономических проблем

Риши Сунак добавил, что намерен объединить Великобританию "не на словах, а на деле"

Великобритания сталкивается с большими вызовами в сфере экономики, которые потребует непростых решений от правительства.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия COVID-19 все еще ощущаются. Война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит принять сложные решения", - сказал Сунак.

Сунак отдельно остановился на политике своего предшественника Лиз Трасс, поблагодарив ее за желание направить страну на траекторию экономического роста и в то же время раскритиковав за допущенные ошибки. "Она не была неправа, когда хотела добиться экономического роста для страны. Это благородная цель. И я восхищался ее стремлением привнести изменения. Но были допущены ошибки. Без злого умысла и намерений, на самом деле даже наоборот, но тем не менее это ошибки. Я был избран лидером [Консервативной] партии и вашим премьер-министром отчасти для того, чтобы исправить их", - указал глава правительства.

Риши Сунак добавил, что намерен объединить Великобританию "не на словах, а на деле". При этом он подчеркнул, что правительство будет проводить политику на основании избирательной программы Консервативной партии 2019 года, которая позволила тори одержать наиболее убедительную победу на выборах за более чем 30 лет. "Доверие необходимо зарабатывать, и я заработаю ваше", - заявил премьер, отметив, что, в частности, планирует бороться с нелегальной иммиграцией и ростом преступности в стране.