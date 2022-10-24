Сунак назвал приоритетом на посту премьера Британии достижение единства в стране

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак назвал своим основным приоритетом единство как среди тори, так и всей страны. Соответствующее заявление 42-летний политик, который в понедельник был избран главой правящей партии и на этом основа

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак назвал своим основным приоритетом единство как среди тори, так и всей страны. Соответствующее заявление 42-летний политик, который в понедельник был избран главой правящей партии и на этом основании станет премьер-министром, сделал, выступая с первой публичной речью в новом качестве.

Об əтом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соединенное Королевство - великая страна, но мы, без сомнения, столкнулись с глубокой проблемой в экономике", - сказал он. "Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим основным приоритетом единство в партии и в стране. Потому что это единственный путь, благодаря которому мы преодолеем существующие трудности и создадим процветающее будущее для наших детей и внуков", - отметил Сунак. Никаких деталей того, как он собирается это сделать, будущий премьер в своей речи, продлившейся всего 84 секунды, не привел.

При этом политик сообщил, что "испытывает смирение и польщен" тем, что ему доверено стать новым лидером Консервативной партии. "Я обязуюсь, что буду служить вам с принципиальностью и скромностью, что я буду работать с первого дня, чтобы достигать целей ради британского народа", - пообещал Сунак.