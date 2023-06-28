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Сунак намерен добиваться международного преследования членов ЧВК "Вагнер"

Сунак намерен добиваться международного преследования членов ЧВК "Вагнер" Великобритания вместе с западными союзниками будет стремиться привлечь к ответственности членов ЧВК "Вагнер" за совершенные правонарушения в Украине и в Африке.
Другие страны
28 июня 2023 г. 16:34
Сунак намерен добиваться международного преследования членов ЧВК Вагнер

Великобритания вместе с западными союзниками будет стремиться привлечь к ответственности членов ЧВК "Вагнер" за совершенные правонарушения в Украине и в Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы постоянно выступали с осуждением группы "Вагнер". Мы внимательно наблюдаем за их действиями в Украине и в других частях мира и уже ввели санкции в отношении ЧВК и ее лидера [Евгения Пригожина]. Мы также поддерживаем международные механизмы, которые [направлены на] привлечение к ответственности наемников из группы "Вагнер" за нарушения международного права", - сказал он.

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