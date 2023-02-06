О нас

Сунак может вывести Британию из конвенции по правам человека из-за мигрантов

Сунак может вывести Британию из конвенции по правам человека из-за мигрантов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство готово к радикальным мерами, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, после сообщений о том, что в страну могут прибыть порядка 65 тыс. нелегальных мигрантов.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 04:07
Сунак может вывести Британию из конвенции по правам человека из-за мигрантов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство готово к радикальным мерами, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, после сообщений о том, что в страну могут прибыть порядка 65 тыс. нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.

В статье отмечается, что Сунак и глава МИД Великобритании Суэлла Браверман могут предоставить новое иммиграционное законодательство через несколько недель.

Премьер допустил выход Британии из конвенции в случае, если остальные решения миграционного кризиса не сработают.

Как указывается в материале, незаконная миграция в 2023 году вырастет на 50% в сравнении с прошлым годом в связи с большим количеством людей, стремящихся переехать из Центральной Азии в Европу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке KİV: “Sunak Britaniyanı miqrantlarla bağlı insan haqları konvensiyasından çıxara bilər”

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi