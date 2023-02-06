Сунак может вывести Британию из конвенции по правам человека из-за мигрантов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство готово к радикальным мерами, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, после сообщений о том, что в страну могут прибыть порядка 65 тыс. нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство готово к радикальным мерами, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, после сообщений о том, что в страну могут прибыть порядка 65 тыс. нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.

В статье отмечается, что Сунак и глава МИД Великобритании Суэлла Браверман могут предоставить новое иммиграционное законодательство через несколько недель.

Премьер допустил выход Британии из конвенции в случае, если остальные решения миграционного кризиса не сработают.

Как указывается в материале, незаконная миграция в 2023 году вырастет на 50% в сравнении с прошлым годом в связи с большим количеством людей, стремящихся переехать из Центральной Азии в Европу.