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Сунак: Лондон выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности

Сунак: Лондон выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 19:53
Сунак: Лондон выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Evening Standard.

"Угрозы со стороны Ирана недопустимы и мы, как и американцы, полностью поддерживаем право Израиля защищать себя от них", - сказал Сунак.

Британский премьер также отметил, что Лондон "выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности" и борется с деятельностью иранских спецслужб на территории королевства.

Это заявление последовало после того, как в конце марта оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати был ранен ножом рядом с собственным домом в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, трое подозреваемых в течение нескольких часов после нападения покинули территорию Великобритании.

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Версия на английском языке Britain highlights Iran as a significant risk to regional security, says PM
Версия на азербайджанском языке Sunak: London İranı regional təhlükəsizliyə əhəmiyyətli təhdid kimi tanıyır

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