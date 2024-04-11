Сунак: Лондон выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.

Как передает Report , об этом пишет британская газета Evening Standard.

"Угрозы со стороны Ирана недопустимы и мы, как и американцы, полностью поддерживаем право Израиля защищать себя от них", - сказал Сунак.

Британский премьер также отметил, что Лондон "выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности" и борется с деятельностью иранских спецслужб на территории королевства.

Это заявление последовало после того, как в конце марта оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати был ранен ножом рядом с собственным домом в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, трое подозреваемых в течение нескольких часов после нападения покинули территорию Великобритании.