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Сунак: Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

Сунак: Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.
Другие страны
26 октября 2022 г. 04:04
Сунак: Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора.

"Премьер-министр сказал, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства", - говорится в документе.

Отмечается, что обе стороны поддержали продолжение политики экономических санкций против РФ с целью сохранять давление на Москву.

Сунак подчеркнул, что надеется на "скорую личную встречу" с Зеленским. Он также подчеркнул "важную роль работы, которую МАГАТЭ осуществляет в Украине, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов и прозрачность при распространении любой дезинформации".

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın yeni Baş naziri: “London Kiyevə dəstəyini davam etdirəcək”

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