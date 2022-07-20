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Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьера Британии

Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьера Британии Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Великобритании.
Другие страны
20 июля 2022 г. 19:10
Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru., об этом сообщает сообщает Sky News.

Сунак и Трасс набрали 137 и 113 голосов соответственно. Заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт заняла последнее место в заключительном раунде отборочного голосования и выбыла из борьбы за пост главы правительства, набрав 105 голосов.

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Версия на английском языке Rishi Sunak, Liz Truss reach final round to become next British PM
Версия на азербайджанском языке Sunak və Trass Britaniyada baş nazir postu uğrunda mübarizə aparacaq

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