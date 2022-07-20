Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru., об этом сообщает сообщает Sky News.

Сунак и Трасс набрали 137 и 113 голосов соответственно. Заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт заняла последнее место в заключительном раунде отборочного голосования и выбыла из борьбы за пост главы правительства, набрав 105 голосов.