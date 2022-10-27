Сунак и Шольц заявили о необходимости сохранять санкционное давление на РФ

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре согласились с необходимостью сохранять санкционное давление на Россию и не ослаблять поддержку, которая оказывается Украине.
Как передает
"Премьер-министр и канцлер согласились с необходимостью сохранять как оказываемую Украине поддержку, так и давление, которое оказывается на Россию посредством жестких санкций", - подчеркивается в сообщении.
Лидеры выразили стремление укреплять сотрудничество между Соединенным Королевством и Евросоюзом, чтобы сообща отвечать на общие вызовы, "включая Россию и вопрос международной энергетической безопасности".
Встреча Сунака и Шольца должна состояться в ходе саммита Группы двадцати, который будет проходить в Индонезии 15-16 ноября.