Сунак и Шольц заявили о необходимости сохранять санкционное давление на РФ

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре согласились с необходимостью сохранять санкционное давление на Россию и не ослаблять поддержку, которая оказывается Украине.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре согласились с необходимостью сохранять санкционное давление на Россию и не ослаблять поддержку, которая оказывается Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам состоявшейся беседы лидеров.

"Премьер-министр и канцлер согласились с необходимостью сохранять как оказываемую Украине поддержку, так и давление, которое оказывается на Россию посредством жестких санкций", - подчеркивается в сообщении.

Лидеры выразили стремление укреплять сотрудничество между Соединенным Королевством и Евросоюзом, чтобы сообща отвечать на общие вызовы, "включая Россию и вопрос международной энергетической безопасности".

Встреча Сунака и Шольца должна состояться в ходе саммита Группы двадцати, который будет проходить в Индонезии 15-16 ноября.