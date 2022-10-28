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Сунак и Макрон договорились сотрудничать для обеспечения стабильной ситуации в энергетике

Сунак и Макрон договорились сотрудничать для обеспечения стабильной ситуации в энергетике Новый премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глобальные проблемы, а также сотрудничество в сфере энергетики.
Другие страны
28 октября 2022 г. 16:56
Сунак и Макрон договорились сотрудничать для обеспечения стабильной ситуации в энергетике

Новый премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глобальные проблемы, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.

"Лидеры решили работать вместе, чтобы обеспечить более стабильное будущее энергетики. В частности, речь идет о сотрудничестве в области атомной энергетики", - сказано в сообщении.

Сунак и Макрон говорили о ситуации в Украине, и лидеры обеих стран отметили важность продолжения работы для поддержки Киева.

Премьер-министр также заявил, что Великобритания и Франция должны сделать маршрут через пролив Ла-Манш недоступным для незаконных перевозчиков мигрантов, и лидеры согласились углублять сотрудничество по этому вопросу.

Кроме того, Макрон поздравил Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

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Версия на английском языке Sunak, Macron agree to work together to ensure stable energy situation

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