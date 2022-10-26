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Сунак и Байден обсудили ситуацию в Украине

Сунак и Байден обсудили ситуацию в Украине Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, среди прочего обсудив с главой Белого дома ситуацию в Украине.
Другие страны
26 октября 2022 г. 06:09
Сунак и Байден обсудили ситуацию в Украине

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, среди прочего обсудив с главой Белого дома ситуацию в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшейся беседы.

"Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку украинскому народу", - отмечается в документе.

Байден заявил Сунаку, что Великобритания остается главным союзником США. Стороны обсудили сотрудничество двух государств - как двустороннее, так и по линии оборонного партнерства AUKUS, членом которого также является Австралия. Было сказано, что создание AUKUS в сентябре прошлого года является частью усилий Вашингтона и Лондона, направленных на "укрепление стабильности" в Индо-Тихоокеанском регионе и "противодействие вредоносному влиянию Китая".

Стороны также подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности на острове Ирландия за счет сохранения Белфастского мирного соглашения ("Соглашение страстной пятницы"). Договоренность, заключенная в 1998 году, положила конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. Напряженность в регионе вновь возросла в связи с проблемами, возникшими при ввозе товаров в Северную Ирландию после Brexit.

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Версия на азербайджанском языке Sunak və Bayden Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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