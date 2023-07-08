Сунак: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб

Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы.
Как передает Report, об этом заявил телеканалу Sky News премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины... как мы это делали ранее, поставляя тяжелые боевые танки и дальнобойное оружие", -сказал он.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.