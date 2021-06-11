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Суммарные военные расходы стран НАТО вырастут на более чем 4%

Суммарные военные расходы стран НАТО вырастут на более чем 4% Суммарные военные расходы стран НАТО выросли в 2020 году на 3,5%, в 2021 году вырастут на 4,1% - альянс.
Другие страны
11 июня 2021 г. 16:45
Суммарные военные расходы стран НАТО вырастут на более чем 4%

Суммарные оборонные расходы всех 30 стран НАТО вырастут на 4,1% в 2021 году и вновь превысят 1 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статистическом отчете НАТО, опубликованном сегодня в преддверии саммита глав государств альянса 14 июня в Брюсселе.

Согласно документу в 2020 году, несмотря на пандемию, военные расходы альянса выросли на 3,5% и составили 1,027 трлн. долларов США.

В документе сказано, что 10 из 30 государств НАТО израсходуют на военные нужды более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Самую большую часть своего ВВП - 3,82% на оборону в 2021 году потратит Греция, на втором месте США - 3,52%. Суммарные военные расходы всех стран альянса в этом году оцениваются в 1,05 трлн. долларов США.

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