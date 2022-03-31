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Суммарные оборонные расходы НАТО выросли в 2021 году на 270 млрд долларов

Суммарные оборонные расходы НАТО выросли в 2021 году на 270 млрд долларов Суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса (НАТО) выросли в 2021 году на 270 млрд долларов США. В сравнении с предыдущим годом это на 3,1%.
Другие страны
31 марта 2022 г. 16:08
Суммарные оборонные расходы НАТО выросли в 2021 году на 270 млрд долларов

Суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса (НАТО) выросли в 2021 году на 270 млрд долларов США. В сравнении с предыдущим годом это на 3,1%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя в Брюсселе свой ежегодный доклад по безопасности за прошлый год.

"2021-й стал седьмым годом, когда оборонные расходы НАТО последовательно растут. В 2021 году рост составил 3,1%, что в реальном выражении составило 270 млрд долларов", - сказал Столтенберг.

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