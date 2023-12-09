Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет

Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний.
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"Армия США объявила сегодня о первой поставке новых высокоточных ракет большой дальности нового поколения", - отмечается в документе. Как из него следует, в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания этих ракет.
В заявлении уточняется, что запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Ракеты этого вида позволяют "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км", говорится в документе.