О нас

Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет

Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 04:53
Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет

Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этого вида вооруженных сил.

"Армия США объявила сегодня о первой поставке новых высокоточных ракет большой дальности нового поколения", - отмечается в документе. Как из него следует, в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания этих ракет.

В заявлении уточняется, что запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Ракеты этого вида позволяют "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км", говорится в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
8 декабря 2023 г. 16:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi