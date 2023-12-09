Сухопутные войска США заявили о получении новых высокоточных ракет

Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний.

Сухопутные войска США получили первую партию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) после проведения их испытаний.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этого вида вооруженных сил.

"Армия США объявила сегодня о первой поставке новых высокоточных ракет большой дальности нового поколения", - отмечается в документе. Как из него следует, в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания этих ракет.

В заявлении уточняется, что запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Ракеты этого вида позволяют "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км", говорится в документе.