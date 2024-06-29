Сухопутные войска США заключили контракт на производство 870 ракет для Patriot

Сухопутные войска США заключили с американской компанией Lockheed Martin контракт на $4,5 млрд на производство 870 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Сухопутные войска США заключили с американской компанией Lockheed Martin контракт на $4,5 млрд на производство 870 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте этого вида американских вооруженных сил.

Как отмечается в документе, "контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control предусматривает закупку 870 ракет PAC-3 MSE и связанного с ними оборудования".

"Заключение этого рассчитанного на несколько лет контракта на ракеты PAC-3 MSE соответствует обязательствам Армии США по стабилизации и наращиванию наших мощностей по производству этих важнейших систем вооружений, которые играют ключевую роль с точки зрения снабжения Армии США и объединенных сил, а также Украины и других союзников по всему миру", - приводятся в документе слова помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

В заявлении утверждается, что ракеты PAC-3 MSE "позволяют противодействовать угрозам, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и авиацию".