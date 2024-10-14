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Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов

Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов Сухопутные войска США сосредоточены на модернизации систем противовоздушной обороны (ПВО), вертолетов и ракетных комплексов.
Другие страны
14 октября 2024 г. 22:23
Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов

Сухопутные войска США сосредоточены на модернизации систем противовоздушной обороны (ПВО), вертолетов и ракетных комплексов.

Как передает Report, об этом заявила министр армии (сухопутных войск) Кристин Уормут на конференции в Вашингтоне.

"В мире продолжает нарастать нестабильность, но преобразования в армии США приносят плоды в трех конкретных сферах. Во-первых, мы меняем наши системы вооружений. Мы, к примеру, модернизируем наши чрезвычайно востребованные средства противовоздушной и противоракетной обороны, заменяем устаревшие радары системы Patriot (радиолокационными станциями кругового обзора - ред.) LTAMDS, а также используем новую интегрированную систему боевого управления для подключения широкого спектра датчиков на разных платформах. Мы проверили это сочетание во время учений в марте, доказав, что можем серьезно увеличить потенциал наших систем Patriot", - отметила она.

По ее словам, модернизируются также вертолеты с целью переброски солдат к месту боевых действий быстрее и с большего расстояния. Она отметила, что в 2025 году США начнут создавать прототипы новейшего дальнего конвертоплана для армии.

"Мы также наращиваем потенциал нанесения ударов на все большее расстояние, - добавила министр. - Возьмем, к примеру, наш ракетный комплекс MRC (Mid-Range Capability - ред.), позволяющий осуществлять запуск ракет Tomahawk и SM6 для поражения целей на расстоянии более 1 тыс. миль (около 1,6 тыс. км - ред.). Четыре года назад эта система существовала лишь на чертежах, а сегодня стала реальностью".

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