Суга: Землетрясение не привело к масштабным разрушениям в Японии

Землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

"Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных (разрушениях) не поступало", - отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава японского правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.