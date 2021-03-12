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Суга планирует посетить США и встретиться с Байденом

Суга планирует посетить США и встретиться с Байденом Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует посетить США и встретиться с американским президентом Джо Байденом в первой половине апреля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Япони
Другие страны
12 марта 2021 г. 06:59
Суга планирует посетить США и встретиться с Байденом
Ёсихидэ Суга

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует посетить США и встретиться с американским президентом Джо Байденом в первой половине апреля.

Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Планируется, что визит премьер-министра в США будет осуществлен в первой половине апреля", - отметил он. Ранее Като также подчеркивал, что японская сторона рассчитывает на скорейший визит Суги в США, но при его подготовке будет учитываться ситуация с распространением нового коронавируса. Глава японского правительства должен стать первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции.

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