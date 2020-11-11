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Суга намерен провести первый телефонный разговор с Байденом в ноябре

Суга намерен провести первый телефонный разговор с Байденом в ноябре Правительство Японии приступило к согласованию проведения первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги с демократом Джозефом Байденом, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США.
Другие страны
11 ноября 2020 г. 08:01
Суга намерен провести первый телефонный разговор с Байденом в ноябре
Ёсихидэ Суга

Правительство Японии приступило к согласованию проведения первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги с демократом Джозефом Байденом, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что беседа должна состояться 12 ноября. Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения и стратегический альянс.

Ранее газета "Nikkei" сообщала, что Суга также планирует осуществить свой первый визит в США в феврале следующего года после инаугурации нового американского лидера 20 января. Организация визита будет в первую очередь зависеть от ситуации с пандемией, его сроки могут быть скорректированы.

Отметим, что Суга уже поздравил Байдена с победой, также японское правительство направило поздравление по дипломатическим каналам.

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