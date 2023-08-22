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Судья ООН: Британии нужно заплатить 24 трлн долларов в виде репараций за работорговлю

Судья ООН: Британии нужно заплатить 24 трлн долларов в виде репараций за работорговлю Великобритании следует выплатить странам Карибского бассейна репарации за трансатлантическую работорговлю, размер которых оценивается в 24 трлн долларов.
Другие страны
22 августа 2023 г. 20:22
Судья ООН: Британии нужно заплатить 24 трлн долларов в виде репараций за работорговлю

Великобритании следует выплатить странам Карибского бассейна репарации за трансатлантическую работорговлю, размер которых оценивается в 24 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, такое мнение выразил судья Международного суда ООН Патрик Робинсон.

"Они (Великобритания) не могут продолжать игнорировать самое ужасное злодеяние, символизирующее не гуманность человека. Репарации выплачивались за другие преступления и гораздо быстрее, чем репарации за самое ужасное злодеяние в истории человечества - трансатлантическую систему рабского труда, - сказал он. - Я верю, что Соединенное Королевство не сможет бороться с движением в поддержку выплаты репараций. Этого требуют история и закон", - сказал Робинсон.

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