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Судовладельцы отказались перевозить российскую нефть после введения эмбарго ЕС

Судовладельцы отказались перевозить российскую нефть после введения эмбарго ЕС После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также ввода предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки марки нефти ESPO из
Другие страны
16 декабря 2022 г. 19:38
Судовладельцы отказались перевозить российскую нефть после введения эмбарго ЕС

После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также ввода предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки марки нефти ESPO из Дальневосточных портов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

«За 10 дней с начала действия сырьевых ограничительных мер на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей. За тот же период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей. Два крупных и известных судовладельца, Китайская Cosco Shipping Corp. и базирующаяся в Греции. По словам судовых брокеров, Avin International Ltd. с 5 декабря отказалась от транспортировки нефти по ВСТО», — говорится в материале.

Из-за этого по меньшей мере пять танкеров выбыли из регулярного пула судов, перевозящих нефть этого дальневосточного сорта сырья. Однако если фрахтователи продолжат сталкиваться с трудностями при бронировании танкеров, потоки могут быть затруднены в еще большей степени, уточняется в статье.

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