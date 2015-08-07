​Судно с нелегальными мигрантами затонуло у берегов Ливии

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники службы береговой охраны пытаются спасти 600 нелегальных мигрантов, находившихся на рыбачьем судне, затонувшем у берегов Ливии.

Как передает Report, к настоящему моменту из воды извлечены 373 человека и 25 трупов.

Еще двести человек числятся в пропавших без вести – скорее всего, они утонули.

Спасенные были доставлены в итальянский город Палермо, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя женевской Международной организации по миграции (IOM).