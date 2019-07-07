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Судно с мигрантами вошло в порт Лампедузы вопреки запрету властей

​Судно с мигрантами вошло в порт Лампедузы вопреки запрету властей

Судно Alex неправительственной организации Mediterranea с мигрантами на борту вошло в порт итальянского острова Лампедуза, несмотря на то, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил мигрантам сходить на берег.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом, в Mediterranea отклонили предложение властей Мальты направиться в столицу этой страны Валетту. Организация объяснила это решение проблемами со здоровьем у мигрантов, а также санитарными условиями на борту судна.

Отмечается, что на причале мигрантов ожидают отряды полицейских. По данным агентства, на борту находится 41 человек.

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