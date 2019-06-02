Судно с 436 кг кокаина на борту задержали во Французской Полинезии

Жандармы задержали парусник с 436 кг кокаина на борту в водах Французской Полинезии.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил прокурор республики в Папеэте.

Отмечается, что в последние годы конфискация подобных грузов происходит регулярно в полинезийских водах.

Подозрительный парусник, шедший из Панамы, задержали в 370 км от острова Таити. На борту находились четыре человека, в настоящий момент они задержаны и помещены под стражу. Им грозит наказание до 30 лет тюрьмы и 7,5 млн евро штрафа.

С 2016 года были задержаны экипажи шести парусников, перевозивших наркотики. По мнению прокурора Папеэте, это доказывает, что Французская Полинезия стала частью морского маршрута, которым пользуются торговцы наркотиками. Он начинается в Латинской Америке и служит для сбыта кокаина в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.