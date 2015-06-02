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    В Китае на реке Янцзы затонуло судно с более чем 440 пассажирами на борту - ОБНОВЛЕНО

    На месте происшествия идет спасательная операция

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На борту теплохода, потерпевшего крушение в понедельник на реке Янцзы на востоке Китая, находились 397 граждан КНР, пятеро сотрудников туркомпании и 42 члена экипажа.

    Как передает Report, уже спасены около двадцати человек.

    Первая новость опубликована в 02:52

    Судно с более 400 пассажирами на борту потерпело крушение на реке Янцзы на востоке Китая.

    Об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Как отмечается, речной теплоход "Звезда Востока" затонул в провинции Хубэй. Судно следовало из Нанкина в Чунцин. На месте идет спасательная операция.

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