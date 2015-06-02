В Китае на реке Янцзы затонуло судно с более чем 440 пассажирами на борту - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На борту теплохода, потерпевшего крушение в понедельник на реке Янцзы на востоке Китая, находились 397 граждан КНР, пятеро сотрудников туркомпании и 42 члена экипажа.

Как передает Report, уже спасены около двадцати человек.

Первая новость опубликована в 02:52



Судно с более 400 пассажирами на борту потерпело крушение на реке Янцзы на востоке Китая.

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как отмечается, речной теплоход "Звезда Востока" затонул в провинции Хубэй. Судно следовало из Нанкина в Чунцин. На месте идет спасательная операция.