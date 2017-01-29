Судно с 31 человеком на борту пропало в малазийских водах

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Судно с 31 человеком на борту, в том числе с 20 китайскими туристами, пропало в малазийских водах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на генконсульство Китая.

Согласно данным агентства, связь с судном, которое направлялось из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум, пропала 28 января.

Как сообщает агентство, 29 января генконсульство КНР в Кота-Кинабалу подтвердило, что на борту судна находились около 20 туристов из Китая.

В настоящее время ведется поисково-спасательная работа.