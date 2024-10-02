Судно с 14 гражданами Азербайджана на борту село на мель на реке Дон

Груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт, село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.

Груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт, село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 13:50 мск поступило сообщение о посадке на мель судна Florica под флагом Вануату. Груз - стальные заготовки. На борту 14 граждан Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что судно следовало из Ростова-на-Дону в порт Самсун (Турция). Никто не пострадал, судовой ход не нарушен. Для снятия с судна с мели направлены два буксира.