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Судно с 14 гражданами Азербайджана на борту село на мель на реке Дон

Судно с 14 гражданами Азербайджана на борту село на мель на реке Дон Груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт, село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
Другие страны
2 октября 2024 г. 17:30
Судно с 14 гражданами Азербайджана на борту село на мель на реке Дон

Груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт, село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 13:50 мск поступило сообщение о посадке на мель судна Florica под флагом Вануату. Груз - стальные заготовки. На борту 14 граждан Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что судно следовало из Ростова-на-Дону в порт Самсун (Турция). Никто не пострадал, судовой ход не нарушен. Для снятия с судна с мели направлены два буксира.

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Версия на английском языке Cargo ship carrying Azerbaijani crew runs aground in Russia's Don river
Версия на азербайджанском языке Göyərtəsində 14 azərbaycanlının olduğu gəmi Don çayında saya oturub

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