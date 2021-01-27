Вспомогательная группа атакованного турецкого судна прибыла в Габон

Вспомогательная команда атакованного в водах Нигерии контейнеровоза MOZART прибыла в Габон

Вспомогательная команда атакованного в водах Нигерии контейнеровоза MOZART прибыла в Габон.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении посольства Турции в Либревиле.

Группу в составе 22 человек встречала глава дипмиссии Нилуфер Эрдем Кайгысыз.

Сообщается, что завтра команда отправится в Порт-Жантиль, где судно встало на якорь.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии двумя днями ранее.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа - граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа – азербайджанец Фарман Исмайлов.