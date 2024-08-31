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Судно морской полиции Филиппин протаранило катер береговой охраны КНР

Судно морской полиции Филиппин протаранило катер береговой охраны КНР Филиппинское судно морской полиции протаранило в Южно-Китайском море катер КНР, осуществлявший миссию по обеспечению контроля в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина).
Другие страны
31 августа 2024 г. 12:41
Судно морской полиции Филиппин протаранило катер береговой охраны КНР

Филиппинское судно морской полиции протаранило в Южно-Китайском море катер КНР, осуществлявший миссию по обеспечению контроля в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь.

Как подчеркнул Лю Дэцзюнь, китайская сторона возлагает всю ответственность за произошедшее на Филиппины.

"Мы еще раз прямо заявляем: филиппинская сторона должна посмотреть правде в глаза, отказаться от иллюзий и немедленно отступить - это будет единственно правильным решением", - уточнил он.

По словам официального представителя, Маниле не следует "ошибочно оценивать ситуацию и обострять обстановку".

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