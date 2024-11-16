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Судно из ОАЭ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыло в Египет

Судно из ОАЭ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыло в Египет Судно с 5 112 тоннами гуманитарной помощи, предназначенной для сектора Газа, прибыло из Дубая в египетский порт Эль-Ариш.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 17:16
Судно из ОАЭ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыло в Египет

Судно с 5 112 тоннами гуманитарной помощи, предназначенной для сектора Газа, прибыло из Дубая в египетский порт Эль-Ариш.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу эмиратское агентство WAM.

Отправленное из ОАЭ 30 октября судно стало пятым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа. Гуманитарный груз включает в себя продовольствие, медикаменты, палатки и пять машин скорой помощи.

Ранее ОАЭ поставили для нужд сектора Газа два полевых госпиталя, пекарни и установки для опреснения воды, отмечает агентство. Общий объем гуманитарной помощи из ОАЭ превысил 34 тыс. тонн.

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