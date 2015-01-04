Судно Ezadeen: в Италию прибыли "состоятельные мигранты"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Пассажиры судна Ezadeen, которое было обнаружено дрейфующим в Средиземном море в ночь на пятницу и впоследствии отбуксировано в порт итальянского города Корильяно-Калабро, заплатили по несколько тысяч евро, чтобы добраться до берегов Италии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Итальянская полиция считает, что в общей сложности неизвестные, которые переправили 359 нелегальных сирийских мигрантов из Турции к берегам Италии, а затем покинули судно, могли заработать на одном рейсе около 3 млн. долларов.

70-метровое судно для перевозки скота Ezadeen (порт приписки - Фритаун, столица Сьерра-Леоне) было обнаружено дрейфующим у берегов Италии в ночь на пятницу. Сигнал бедствия был подан одним из пассажиров.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее итальянским пограничникам удалось предотвратить крушение неуправляемого молдавского сухогруза Blue Sky M, который был оставлен экипажем и дрефовал в нескольких километрах от скалистого берега.

Как сообщается, оба корабля вышли из турецких портов. Как отмечает корреспондент Би-би-си, преступные группировки стали использовать не только новый маршрут (раньше корабли с мигрантами отправлялись из Ливии), но и совершенно другую тактику: теперь они подвозят мигрантов к итальянским берегам и покидают судно.

Как сообщил шеф полиции итальянской коммуны Козенца Луиджи Лигуори, каждый мигрант заплатил от 4 до 8 тыс. долларов, чтобы подняться на борт судна Ezadeen. По данным полиции, перевозчики скрывали свои лица, а перед тем, как покинуть корабль на надувной лодке, заперли мигрантов в трюме.