Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщили местные власти.

"Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", - сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава в ходе пресс-конференции.

По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.