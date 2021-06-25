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Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти
Другие страны
25 июня 2021 г. 16:42
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома во Флориде

Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщили местные власти.

"Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", - сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава в ходе пресс-конференции.

По словам Кавы, число погибших на данный момент достигло четырех человек. Власти сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.

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Версия на азербайджанском языке Floridada binanın dağılmasından sonra 159 nəfərin taleyi naməlum qalır

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