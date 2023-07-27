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Суданский спецназ заявил об уничтожении принадлежавших ВС трех самолетов

Суданский спецназ заявил об уничтожении принадлежавших ВС трех самолетов Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили об уничтожении по меньшей мере трех военных самолетов, принадлежавших сторонникам вооруженных сил (ВС) страны.
Другие страны
27 июля 2023 г. 14:28
Суданский спецназ заявил об уничтожении принадлежавших ВС трех самолетов

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили об уничтожении по меньшей мере трех военных самолетов, принадлежавших сторонникам вооруженных сил (ВС) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления спецназа.

"Силы быстрого реагирования сегодня рано утром осуществили спецоперацию на территории военной базы в окрестностях Омдурмана. Нам удалось уничтожить три военных самолета и несколько арсеналов, где располагались военная техника и боеприпасы. Несколько десятков сторонников прежнего режима погибли и получили ранения", - говорится в сообщении.

Сторонники спецназа также отметили, что остававшиеся на базе военные, лояльные ВС, спешно покинули ее территорию. Представители ВС информацию об уничтожении их самолетов пока не комментировали.

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